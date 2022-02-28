"Украина, держись, ведь победа за нами". Экс-игрок Шахтера и Черноморца - о последних событиях
Сейчас он играет в Дании
Экс-игрок "Шахтера" Давид Хочолава высказался по поводу последних событий в Украине.
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"Все знают что я человек, который не выражает мнение в соц.сетях, но последние четыре дня, превративших мою жизнь и жизнь моей семьи в ад - не оставляют мне выбора.
Большинство моей родины и друзей сейчас находятся в бомбоубежищах и боятся что завтра они будут оставаться без своей страны. Другая часть семьи вместе с ВСУ и другими ребятами – защищают свою землю. Нашу землю. Украина, держись, ведь победа за нами!", - написал центрбек в социальных сетях.
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