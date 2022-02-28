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Киевстар заблокировал SMS из рф и беларуси

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Респект!

Киевстар заблокировал SMS из рф и беларуси

Киевстар

Новина українською

Украинский оператор мобильной связи Киевстар заблокировал SMS-сообщения из России и Беларуси. Причина – огромное количество спама.

Также на данный момент сети перегружены из-за повреждений отдельных участков инфраструктуры и длительного обесточивания. Киевстар также уже создал специальный номер для сбора средств для поддержки украинской армии.

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.

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В статье: война с Россией Киевстар Київстар
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Источник:
tech.liga.net

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