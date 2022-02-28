Киевстар заблокировал SMS из рф и беларуси
Респект!
Киевстар
Украинский оператор мобильной связи Киевстар заблокировал SMS-сообщения из России и Беларуси. Причина – огромное количество спама.
Также на данный момент сети перегружены из-за повреждений отдельных участков инфраструктуры и длительного обесточивания. Киевстар также уже создал специальный номер для сбора средств для поддержки украинской армии.
24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.
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