Киевстар заблокировал SMS из рф и беларуси

Украинский оператор мобильной связи Киевстар заблокировал SMS-сообщения из России и Беларуси. Причина – огромное количество спама.

Также на данный момент сети перегружены из-за повреждений отдельных участков инфраструктуры и длительного обесточивания. Киевстар также уже создал специальный номер для сбора средств для поддержки украинской армии.

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.