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"Идите на х*й". MEGOGO удалил все российские фильмы из своего сервиса

Общие новости
(1 голосов)

Слава Україні!

"Идите на х*й". MEGOGO удалил все российские фильмы из своего сервиса

Megogo

Новина українською

Популярный медиасервис Megogo для просмотра видеоконтента и телевидения удалил все российские фильмы из своей базы. Об этом говорится на официальной странице Megogo в Facebook.

"Русские фильмы, идите на х*й! Наразі всі російські фільми видалено з нашого сервісу. Слава Україні. Слава ЗСУ".

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.

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В статье: война с Россией Megogo
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Источник:
Megogo

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.02.2022 в 12:42
"Русское все, иди накуй" стає в міжнародному тренді...
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