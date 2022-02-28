"Идите на х*й". MEGOGO удалил все российские фильмы из своего сервиса

Популярный медиасервис Megogo для просмотра видеоконтента и телевидения удалил все российские фильмы из своей базы. Об этом говорится на официальной странице Megogo в Facebook.

"Русские фильмы, идите на х*й! Наразі всі російські фільми видалено з нашого сервісу. Слава Україні. Слава ЗСУ".

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.