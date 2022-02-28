Александр Усик вслед за Ломаченко записался в терроборону

Чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик записался в территориальную оборону, чтобы защищать Украину от лап захватчика.

Об этом, опубликовав соответствующее фото в Фейсбуке, сообщил глава Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.

Добавим, что накануне также в территориальную оборону своего родного города – Белгород-Днестровского – записался Василий Ломаченко. Оба боксера до начала войны отмечались неоднозначными заявлениями о конфликте между Украиной и Россией.