Александр Усик вслед за Ломаченко записался в терроборону
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Чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик записался в территориальную оборону, чтобы защищать Украину от лап захватчика.
Об этом, опубликовав соответствующее фото в Фейсбуке, сообщил глава Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.
Добавим, что накануне также в территориальную оборону своего родного города – Белгород-Днестровского – записался Василий Ломаченко. Оба боксера до начала войны отмечались неоднозначными заявлениями о конфликте между Украиной и Россией.
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