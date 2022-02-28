UPD. Юрий Вернидуб вступил в ряды ВСУ
Респект!
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Ряды добровольцев, которые готовы защищать Запорожье, пополнил известный украинский специалист Юрий Вернидуб. Он был определен в артбригаду.
Ранее стало известно, что тренер покинул тираспольский "Шериф". На данный момент он является наставником молдавского гранда.
24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.
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