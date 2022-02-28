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Юрий Вернидуб вступил в ряды территориальной обороны

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Респект!

Юрий Вернидуб вступил в ряды территориальной обороны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Ряды добровольцев, которые готовы защищать Запорожье, пополнил известный украинский специалист Юрий Вернидуб.

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Ранее стало известно, что тренер покинул тираспольский "Шериф". На данный момент он является наставником молдавского гранда.

Юрий Вернидуб вступил в ряды территориальной обороны - изображение 1

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.

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В статье: Юрий Вернидуб война с Россией
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
28.02.2022 в 13:38
Юра!!! Жму руку!!
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