Юрий Вернидуб вступил в ряды территориальной обороны
Респект!
Getty Images / Global Images Ukraine
Ряды добровольцев, которые готовы защищать Запорожье, пополнил известный украинский специалист Юрий Вернидуб.
Ранее стало известно, что тренер покинул тираспольский "Шериф". На данный момент он является наставником молдавского гранда.
24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.
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Лекарь (село Дарница)
28.02.2022 в 13:38
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