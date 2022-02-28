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Секретарь Совета нацбезопасности: Украина начала процесс перехвата военной инициативы

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(3 голосов)

Враг не достиг ни одной из своих целей

Секретарь Совета нацбезопасности: Украина начала процесс перехвата военной инициативы

Фото: facebook.com/danilov.oleksiy

UA-Футбол
Новина українською

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов сообщил текущую ситуацию на фронте.

"Пятый день героической борьбы. Наши военные, ТРО, весь сектор безопасности и обороны работает в режиме полной мобилизации. Украинскому военному руководству во главе с Верховным Главнокомандующим – Президентом Украины Владимиром Зеленским удалось начать процесс перехвата военной инициативы.

План российского вторжения был построен на принципах их нацистских предшественников – молниеносный проход бронетанковых механизированных колонн вглубь территории, уничтожение объектов критической инфраструктуры, блокирование крупных городов (Одессы, Днепра, Николаева, Херсона, Мелитополя, Харькова, Сум, Чернигова) разрушение логистических цепей с применением ДРГ создание ситуации паники и хаоса и проведение специальных операций по уничтожению руководящего состава страны. Центральным пунктом плана путинского вторжения было захват украинской столицы - города Киева и создание марионеточного правительства, подконтрольного РФ.

На сегодняшний день ни одной из целей орковского плана не было достигнуто.

Дан отпор по всем направлениям. Но тяжелые бои продолжаются. В этом плане хочу обратить внимание на то, что особую важность в условиях войны приобретает вопрос информационного противодействия.

В настоящее время одной из критических проблем для московского военного руководства стал вопрос о необходимости сокрытия реальных потерь войск вторжения, которые постоянно увеличиваются и которые становится все труднее скрывать. Поэтому одной из основных задач украинского информационного сопротивления является максимально полное донесение жителям россии и родственников российских военных реальной ситуации с количеством жертв и пленных. Наша цель – расшатать врага на его территории, максимально поднять уровень протестных настроений внутри России относительно необходимости немедленного прекращения войны. Информационно воевать на территории врага всеми возможными инструментами воздействия – через общение со знакомыми и родственниками, проживающими на россии, использовать социальные сети и российские популярные паблики, создавать дезорганизующее видео и текстовый контент, и доносить его до российских военных, работать с национальными республиками РФ.

Таким образом, можно констатировать, что украинская национальная мобилизация, украинское сопротивление агрессии растет и крепнет с каждым днем, и с каждым днем ​​мы ближе к нашей окончательной победе.

Слава Украине, смерть врагам!", - говорится в заявлении Данилова на его официальной странице в фейсбуке.

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В статье: Виталий Данилов война с Россией
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Комментарии (1)
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footballUKR
28.02.2022 в 14:39
Оптимистично, а есть доказательства?
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