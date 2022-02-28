УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Это сообщение удалят, а нас уволят". Телеграфное агентство России опубликовало правду о войне
В тренде

"Это сообщение удалят, а нас уволят". Телеграфное агентство России опубликовало правду о войне

Общие новости
Обновлено
(3 голосов)

Пора россиянам прозреть

"Это сообщение удалят, а нас уволят". Телеграфное агентство России опубликовало правду о войне

Новина українською

На сайте ТАСС, являющегося одним из главных информационных агентств России, появилось сообщение о настоящем характере войны в Украине.

"Дорогие граждане. Призываем вас прекратить это безумие, не отправляйте сыновей и мужей на верную смерть. Путин заставляет нас врать и подвергает опасности. Нас изолировали от всего мира, перестали покупать нефть и газ. Через несколько лет мы будем жить как в Северной Корее. Зачем это нам? Чтобы Путин попал в учебники? Это не наша война, остановим ее.

Это сообщение удалят, а некоторых из нас уволят или даже посадят. Но мы не можем этого больше терпеть".

Сообщение сопровождалось настоящей цифрой потерь России за четыре дня нападения на Украину – 5300. Впрочем, маловероятно, что это прозрел кто-то из сотрудников редакции. Скорее всего, сайт взломали хакеры из Anonymous.

"Это сообщение удалят, а нас уволят". Телеграфное агентство России опубликовало правду о войне - изображение 1

Ранее одно из сибирских медиа сообщило, что из Украины вылетел самолет с десятками тел погибших. Командование россии продолжает заявлять, что потери в войне минимальны.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...