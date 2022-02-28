"Это сообщение удалят, а нас уволят". Телеграфное агентство России опубликовало правду о войне
Пора россиянам прозреть
На сайте ТАСС, являющегося одним из главных информационных агентств России, появилось сообщение о настоящем характере войны в Украине.
"Дорогие граждане. Призываем вас прекратить это безумие, не отправляйте сыновей и мужей на верную смерть. Путин заставляет нас врать и подвергает опасности. Нас изолировали от всего мира, перестали покупать нефть и газ. Через несколько лет мы будем жить как в Северной Корее. Зачем это нам? Чтобы Путин попал в учебники? Это не наша война, остановим ее.
Это сообщение удалят, а некоторых из нас уволят или даже посадят. Но мы не можем этого больше терпеть".
Сообщение сопровождалось настоящей цифрой потерь России за четыре дня нападения на Украину – 5300. Впрочем, маловероятно, что это прозрел кто-то из сотрудников редакции. Скорее всего, сайт взломали хакеры из Anonymous.
Ранее одно из сибирских медиа сообщило, что из Украины вылетел самолет с десятками тел погибших. Командование россии продолжает заявлять, что потери в войне минимальны.
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