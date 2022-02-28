В Харькове от обстрела российскими градами погибли десятки мирных жителей

В результате обстрела российскими войсками жилых районов Харькова из градов погибли десятки человек.

Об этом сообщил советник Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Харьков только что массированно обстреляли из градов. Десятки погибших и сотни ранены. Этот ужас должен увидеть весь мир", – заявил он.

Ранее появилось видео самого обстрела, как среди жилых домов разрываются снаряды. Затем стали появляться страшные свидетельства о результатах бомбардировки.