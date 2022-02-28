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В Харькове от обстрела российскими градами погибли десятки мирных жителей

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(6 голосов)

Враг теряет последние признаки человеческого облика

В Харькове от обстрела российскими градами погибли десятки мирных жителей

Новина українською

В результате обстрела российскими войсками жилых районов Харькова из градов погибли десятки человек.

Об этом сообщил советник Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Харьков только что массированно обстреляли из градов. Десятки погибших и сотни ранены. Этот ужас должен увидеть весь мир", – заявил он.

Ранее появилось видео самого обстрела, как среди жилых домов разрываются снаряды. Затем стали появляться страшные свидетельства о результатах бомбардировки.

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В статье: Харьков война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.02.2022 в 14:47
За Харків --- розхерачити Байрактарами пів Росії! До сраки вже ті кордони.
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dinamovets (Киев)
28.02.2022 в 14:32
Тварі, мочити всіх, ніяких полонених
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