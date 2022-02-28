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ВМС ВСУ: Военнослужащие с острова Змеиный – живы, они находятся в плену

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ВМС ВСУ: Военнослужащие с острова Змеиный – живы, они находятся в плену

ВМС ЗСУ

Новина українською

26 февраля, получив информацию, что на о. Змеиный среди наших защитников могут быть погибшие и раненые, к острову с целью выполнения гуманитарной миссии было направлено гражданское судно "Сапфир", для помощи пострадавшим. Экипаж незаконно захватили россияне, нарушив все нормы международного права.

Относительно морских пехотинцев и пограничником, взятых в плен русскими оккупантами на острове Змеиный: наши собратья живы и с ними все хорошо.

Кафиры полностью разбили инфраструктуру острова: маяк, вышки, антенны, и тому подобное. Соответственно связь со Змеиным была потеряна.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ВМС ЗСУ

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Комментарии (2)
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footballUKR
28.02.2022 в 14:38
Так им же Зеленский героев дол посмертно???
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.02.2022 в 14:40
Уже сказали что просто отменят термин "посмертно". Награды останутся.
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