ВМС ВСУ: Военнослужащие с острова Змеиный – живы, они находятся в плену

26 февраля, получив информацию, что на о. Змеиный среди наших защитников могут быть погибшие и раненые, к острову с целью выполнения гуманитарной миссии было направлено гражданское судно "Сапфир", для помощи пострадавшим. Экипаж незаконно захватили россияне, нарушив все нормы международного права.

Относительно морских пехотинцев и пограничником, взятых в плен русскими оккупантами на острове Змеиный: наши собратья живы и с ними все хорошо.

Кафиры полностью разбили инфраструктуру острова: маяк, вышки, антенны, и тому подобное. Соответственно связь со Змеиным была потеряна.