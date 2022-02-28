ВМС ВСУ: Военнослужащие с острова Змеиный – живы, они находятся в плену
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ВМС ЗСУ
26 февраля, получив информацию, что на о. Змеиный среди наших защитников могут быть погибшие и раненые, к острову с целью выполнения гуманитарной миссии было направлено гражданское судно "Сапфир", для помощи пострадавшим. Экипаж незаконно захватили россияне, нарушив все нормы международного права.
Относительно морских пехотинцев и пограничником, взятых в плен русскими оккупантами на острове Змеиный: наши собратья живы и с ними все хорошо.
Кафиры полностью разбили инфраструктуру острова: маяк, вышки, антенны, и тому подобное. Соответственно связь со Змеиным была потеряна.
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Источник:ВМС ЗСУ
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Комментарии (2)
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footballUKR
28.02.2022 в 14:38
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.02.2022 в 14:40
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