Пугают апокалипсисом: министр обороны россии перевел ядерную триаду на усиленное дежурство

Ввиду тяжелых боев в Украине без видимых успехов военное командование россии начало пугать мир ядерными боеголовками.

Сегодня министр обороны РФ сергей шойгу доложил президенту путину, что Дежурные силы ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанских флотов, Дальней авиации приступили к боевому дежурству усиленным составом, информирует РБК.

Отметим, что россия обладает крупнейшим в мире многотысячным ядерным потенциалом - около 7 тысяч боеголовок; у США - примерно 6,800. На эти две страны приходится 90% ядерных боеголовок мира.

Оба государства обладают так называемой «ядерной триадой» - то есть, и ядерными баллистическими ракетами, и подлодками, и самолетами, способными нести такое оружие.

Вчера Белый дом уже заявлял, что готов защитить и себя, и союзников в случае ядерных атак РФ.