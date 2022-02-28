Пугают апокалипсисом: министр обороны россии перевел ядерную триаду на усиленное дежурство
Оккупанты готовы начать третью мировую?
Фото из открытых источников
Ввиду тяжелых боев в Украине без видимых успехов военное командование россии начало пугать мир ядерными боеголовками.
Сегодня министр обороны РФ сергей шойгу доложил президенту путину, что Дежурные силы ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанских флотов, Дальней авиации приступили к боевому дежурству усиленным составом, информирует РБК.
Отметим, что россия обладает крупнейшим в мире многотысячным ядерным потенциалом - около 7 тысяч боеголовок; у США - примерно 6,800. На эти две страны приходится 90% ядерных боеголовок мира.
Оба государства обладают так называемой «ядерной триадой» - то есть, и ядерными баллистическими ракетами, и подлодками, и самолетами, способными нести такое оружие.
Вчера Белый дом уже заявлял, что готов защитить и себя, и союзников в случае ядерных атак РФ.
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