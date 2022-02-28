УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Пугают апокалипсисом: министр обороны россии перевел ядерную триаду на усиленное дежурство
В тренде

Пугают апокалипсисом: министр обороны россии перевел ядерную триаду на усиленное дежурство

Общие новости
(1 голосов)

Оккупанты готовы начать третью мировую?

Пугают апокалипсисом: министр обороны россии перевел ядерную триаду на усиленное дежурство

Фото из открытых источников

Новина українською

Ввиду тяжелых боев в Украине без видимых успехов военное командование россии начало пугать мир ядерными боеголовками.

Сегодня министр обороны РФ сергей шойгу доложил президенту путину, что Дежурные силы ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанских флотов, Дальней авиации приступили к боевому дежурству усиленным составом, информирует РБК.

Отметим, что россия обладает крупнейшим в мире многотысячным ядерным потенциалом - около 7 тысяч боеголовок; у США - примерно 6,800. На эти две страны приходится 90% ядерных боеголовок мира.

Оба государства обладают так называемой «ядерной триадой» - то есть, и ядерными баллистическими ракетами, и подлодками, и самолетами, способными нести такое оружие.

Вчера Белый дом уже заявлял, что готов защитить и себя, и союзников в случае ядерных атак РФ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
РБК

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
28.02.2022 в 14:42
Смотрите там, не обосритесь от усилий! А впрочем можна.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...