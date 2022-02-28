Страны ЕС передадут Украине истребители и штурмовики

Народный депутат Украины Юрий Мысягин сообщил, что страны Евросоюза передадут Украине боевые самолеты.

Болгария, Польша и Словакия передадут истребители Миг-29 и штурмовики Су-25. Количество засекречено.

В то же время, Мисягин указывает, что самолеты сразу же пойдут в бой против агрессора.

"Для нас эти самолеты – важнейшее подспорье, потому что они заменят сейчас те, что за 4 дня войны РФ в Украине были уничтожены оккупантами. Эти самолеты стояли на вооружении в странах бывшего Варшавского договора. Наши военные отлично умеют ими управлять! Это нужная для нас помощь! Спасибо!!!".

Напомним, ранее стало известно, что страны Европы, в том числе Германия, передадут Украине многое другого летального оружия.