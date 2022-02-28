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Страны ЕС передадут Украине истребители и штурмовики

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Обновлено
(2 голосов)

Настоящие союзники

Страны ЕС передадут Украине истребители и штурмовики

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Народный депутат Украины Юрий Мысягин сообщил, что страны Евросоюза передадут Украине боевые самолеты.

Болгария, Польша и Словакия передадут истребители Миг-29 и штурмовики Су-25. Количество засекречено.

В то же время, Мисягин указывает, что самолеты сразу же пойдут в бой против агрессора.

"Для нас эти самолеты – важнейшее подспорье, потому что они заменят сейчас те, что за 4 дня войны РФ в Украине были уничтожены оккупантами. Эти самолеты стояли на вооружении в странах бывшего Варшавского договора. Наши военные отлично умеют ими управлять! Это нужная для нас помощь! Спасибо!!!".

Напомним, ранее стало известно, что страны Европы, в том числе Германия, передадут Украине многое другого летального оружия.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.02.2022 в 16:00
Дякуємо, браття!!!
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+2
0
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Spokoyno (Київ)
28.02.2022 в 15:59
Дійсно під час війни нема коли перенавчатися на інші види літаків... Треба одразу мочити ворога!
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+3
0

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