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Внимание! Комендантский час в Киеве будет длиться с 20:00 до 7:00 утра

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Новые правила перемещения столицей

Внимание! Комендантский час в Киеве будет длиться с 20:00 до 7:00 утра

Фото: euronews.com/ автор неизвестен

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Пресс-служба КГГА сообщила, что с 28 февраля комендантский час в Киеве будет длиться с 20:00 до 7:00 утра следующего дня.

В это время передвигаться по городу можно будет только со спецразрешениями нового образца от военного коменданта города. Все спецразрешения, выданные до этого, теряют силу.

В КГГА также добавили, что пропуска выдаются сугубо для транспортных средств. Передвижение пешком по городу во время комендантского часа строго запрещено - нарушители будут приравнены к вражеским ДРГ.

Напомним, в Киеве действовал комендантский час в течение последних двух суток - решение было введено в силу для выявления и утилизации российских диверсантов.

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В статье: война с Россией
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Источник:
КГГА

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