Внимание! Комендантский час в Киеве будет длиться с 20:00 до 7:00 утра
Новые правила перемещения столицей
Фото: euronews.com/ автор неизвестен
Пресс-служба КГГА сообщила, что с 28 февраля комендантский час в Киеве будет длиться с 20:00 до 7:00 утра следующего дня.
В это время передвигаться по городу можно будет только со спецразрешениями нового образца от военного коменданта города. Все спецразрешения, выданные до этого, теряют силу.
В КГГА также добавили, что пропуска выдаются сугубо для транспортных средств. Передвижение пешком по городу во время комендантского часа строго запрещено - нарушители будут приравнены к вражеским ДРГ.
Напомним, в Киеве действовал комендантский час в течение последних двух суток - решение было введено в силу для выявления и утилизации российских диверсантов.
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