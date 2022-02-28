Внимание! Комендантский час в Киеве будет длиться с 20:00 до 7:00 утра

Пресс-служба КГГА сообщила, что с 28 февраля комендантский час в Киеве будет длиться с 20:00 до 7:00 утра следующего дня.

В это время передвигаться по городу можно будет только со спецразрешениями нового образца от военного коменданта города. Все спецразрешения, выданные до этого, теряют силу.

В КГГА также добавили, что пропуска выдаются сугубо для транспортных средств. Передвижение пешком по городу во время комендантского часа строго запрещено - нарушители будут приравнены к вражеским ДРГ.

Напомним, в Киеве действовал комендантский час в течение последних двух суток - решение было введено в силу для выявления и утилизации российских диверсантов.