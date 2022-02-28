Под Киевом за полдня уничтожили более 200 единиц техники врага

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что в течение первой половины дня понедельника, 28 февраля, украинские военные уничтожили более 200 единиц техники врага.

"Боже мой, знали бы вы, как мы их метелим утром под Киевом! По подтвержденным оценкам, к 14:00 уничтожены и повреждены более 200 единиц разнообразной техники на направлении Ирпень – Житомирская трасса", - написал Арестович в Фейсбук.

Также он показал фото, как на одном из участков горит одновременно более 20 подбитых машин врага: "Российские средства массовой пропаганды утверждают, что они окружают Киев. Артиллерия ВСУ поправляет и корректирует"

Напомним, по данным Минобороны Украины, по состоянию на утро 28 февраля было уничтожено 5300 солдат вражеской армии. Российские СМИ начали публиковать информацию о смерти своих военных в Украине, несмотря на отфильтрованные официальные данные.