К вступлению в интернациональный легион уже поступило несколько тысяч заявок - Минобороны

Заместитель министра обороны Анна Маляр на своей странице в фейсбуке сообщила о формировании иностранного легиона. Так, по словам Маляр, уже есть несколько тысяч заявок для вхождения в новую структуру.

"Мы создаем интернациональный легион. Президент Зеленский объявил о формировании нового подразделения - "Интернациональный легион". У нас уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности от путинского режима", - пишет Маляр.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового подразделения Интернационального легиона территориальной обороны - в него будут входить иностранцы, готовые защищать украинские земли.