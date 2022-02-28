К вступлению в интернациональный легион уже поступило несколько тысяч заявок - Минобороны
Украина не остается одна против врага
Фото: facebook.com/UkrainianLandForces
Заместитель министра обороны Анна Маляр на своей странице в фейсбуке сообщила о формировании иностранного легиона. Так, по словам Маляр, уже есть несколько тысяч заявок для вхождения в новую структуру.
"Мы создаем интернациональный легион. Президент Зеленский объявил о формировании нового подразделения - "Интернациональный легион". У нас уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности от путинского режима", - пишет Маляр.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового подразделения Интернационального легиона территориальной обороны - в него будут входить иностранцы, готовые защищать украинские земли.
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