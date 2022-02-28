МОК рекомендовал запрещать участие в соревнованиях российским и белорусским спортсменам

Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам соревнований не разрешать участвовать в них российским и белорусским спортсменам из-за нападения России на Украину.

Это будет фактически означать полную изоляцию страны агрессора в спорте.

Накануне ФИФА не решилась запретить россии играть в плей-офф отбора в Чемпионат мира, ограничившись запретом гимна, флага и названия. Но ФИФА заявила, что продолжит следить за развитием ситуации и может еще дисквалифицировать российскую сборную.

Добавим также, что исполнительный комитет МОК отозвал Олимпийский орден у президента России Ху**а.