МОК рекомендовал запрещать участие в соревнованиях российским и белорусским спортсменам
Полная изоляция
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Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам соревнований не разрешать участвовать в них российским и белорусским спортсменам из-за нападения России на Украину.
Это будет фактически означать полную изоляцию страны агрессора в спорте.
Накануне ФИФА не решилась запретить россии играть в плей-офф отбора в Чемпионат мира, ограничившись запретом гимна, флага и названия. Но ФИФА заявила, что продолжит следить за развитием ситуации и может еще дисквалифицировать российскую сборную.
Добавим также, что исполнительный комитет МОК отозвал Олимпийский орден у президента России Ху**а.
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