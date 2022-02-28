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МОК рекомендовал запрещать участие в соревнованиях российским и белорусским спортсменам

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(2 голосов)

Полная изоляция

МОК рекомендовал запрещать участие в соревнованиях российским и белорусским спортсменам

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам соревнований не разрешать участвовать в них российским и белорусским спортсменам из-за нападения России на Украину.

Это будет фактически означать полную изоляцию страны агрессора в спорте.

Накануне ФИФА не решилась запретить россии играть в плей-офф отбора в Чемпионат мира, ограничившись запретом гимна, флага и названия. Но ФИФА заявила, что продолжит следить за развитием ситуации и может еще дисквалифицировать российскую сборную.

Добавим также, что исполнительный комитет МОК отозвал Олимпийский орден у президента России Ху**а.

Читайте такжеТак и запишем - пособники Путина. ФИФА не дисквалифицировала Россию
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В статье: МОК война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.02.2022 в 17:24
Ізоляція агресора буде не тільки в спорті а й у всіх сферах діяльності, доки той фюрер не застрілиться або не "відвідає" Ґаагу...
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