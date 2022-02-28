Байрактар продолжает свою работу. ЗСУ показали уничтожение БУКов врага

Главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный на своей странице в фейсбуке выложил новое видео с работой байрактаров.

"Уничтожение БПЛА "Bayraktar TB2" российского ЗРК "Бук" возле с. Иванков в Киевской области. Все будет Украина!", - подписал видео Залужный.

Заметим, что это уже не первая успешная работа байрактара во время нынешней войны против рф. Вчера Залужный показывал видео, как турецкий ударный беспилотник уничтожает цель в Малине Житомирской области.