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Байрактар продолжает свою работу. ЗСУ показали уничтожение БУКов врага

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(3 голосов)

Без шансов для врага

Байрактар продолжает свою работу. ЗСУ показали уничтожение БУКов врага

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный на своей странице в фейсбуке выложил новое видео с работой байрактаров.

"Уничтожение БПЛА "Bayraktar TB2" российского ЗРК "Бук" возле с. Иванков в Киевской области. Все будет Украина!", - подписал видео Залужный.

Заметим, что это уже не первая успешная работа байрактара во время нынешней войны против рф. Вчера Залужный показывал видео, как турецкий ударный беспилотник уничтожает цель в Малине Житомирской области.

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В статье: война с Россией
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