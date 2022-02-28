Сила – в единстве! ВИДЕО, как жители Бердянска заставили врага покинуть центр города
Никогда не сдаемся
скріншот відео
Утром в понедельник, 28 февраля, стало известно, что Бердянск оккупировали вражеские войска. Местные власти отказались сотрудничать с оккупантами, те распустили участок полиции, при этом убили одного человека, еще одного ранили.
Но местные жители не стали терпеть врага у себя дома. Сначала появилось видео, как на центральной площади несколько десятков человек поют гимн Украины. Через несколько часов на центральной площади уже находились сотни местных жителей.
Под скандирование «Бердянск – это Украина» враг погрузился в автомобиль и покинул площадь перед горсоветом.
В то же время российские войска нанесли удар по порту в Бердянске.
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