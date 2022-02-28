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Сила – в единстве! ВИДЕО, как жители Бердянска заставили врага покинуть центр города

Общие новости
(2 голосов)

Никогда не сдаемся

Сила – в единстве! ВИДЕО, как жители Бердянска заставили врага покинуть центр города

скріншот відео

Новина українською

Утром в понедельник, 28 февраля, стало известно, что Бердянск оккупировали вражеские войска. Местные власти отказались сотрудничать с оккупантами, те распустили участок полиции, при этом убили одного человека, еще одного ранили.

Но местные жители не стали терпеть врага у себя дома. Сначала появилось видео, как на центральной площади несколько десятков человек поют гимн Украины. Через несколько часов на центральной площади уже находились сотни местных жителей.

Под скандирование «Бердянск – это Украина» враг погрузился в автомобиль и покинул площадь перед горсоветом.

В то же время российские войска нанесли удар по порту в Бердянске.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
28.02.2022 в 17:42
Николай Козлов отзовись -служили вместе в армии 1969-1971май --Саня с Одессы --держитесь друзья
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.02.2022 в 17:28
Нехай подякують, що коктейлів не "напились"...
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