Сила – в единстве! ВИДЕО, как жители Бердянска заставили врага покинуть центр города

Утром в понедельник, 28 февраля, стало известно, что Бердянск оккупировали вражеские войска. Местные власти отказались сотрудничать с оккупантами, те распустили участок полиции, при этом убили одного человека, еще одного ранили.

Но местные жители не стали терпеть врага у себя дома. Сначала появилось видео, как на центральной площади несколько десятков человек поют гимн Украины. Через несколько часов на центральной площади уже находились сотни местных жителей.

Под скандирование «Бердянск – это Украина» враг погрузился в автомобиль и покинул площадь перед горсоветом.

В то же время российские войска нанесли удар по порту в Бердянске.