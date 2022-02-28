Последний друг россии? Венгрия не разрешит транзит оружия в Украину
Впрочем, ничего нового
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mehmet Murat Onel/Anadolu Agency
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции заявил, что его страна не разрешит транзит в Украину западного оружия, которое хлынуло в страну после российского вторжения.
"Причина принятия такого решения в том, что такие поставки могут стать объектами вражеских военных действий. Мы хотим обеспечить безопасность Венгрии, чтобы не втягиваться в войну", - цитирует политика Reuters.
Петер Сийярто и в довоенное время неоднократно критически высказывался об Украине, требуя широкой автономии для отдельных районов Закарпатья.
Впрочем, не беда - оружие в Украину поставляют свыше 30 стран мира, а Польша, Словакия и Румыния не имеют ничего против такого транзита.
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