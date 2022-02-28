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Последний друг россии? Венгрия не разрешит транзит оружия в Украину

Общие новости
(2 голосов)

Впрочем, ничего нового

Последний друг россии? Венгрия не разрешит транзит оружия в Украину

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mehmet Murat Onel/Anadolu Agency

Новина українською

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции заявил, что его страна не разрешит транзит в Украину западного оружия, которое хлынуло в страну после российского вторжения.

"Причина принятия такого решения в том, что такие поставки могут стать объектами вражеских военных действий. Мы хотим обеспечить безопасность Венгрии, чтобы не втягиваться в войну", - цитирует политика Reuters.

Петер Сийярто и в довоенное время неоднократно критически высказывался об Украине, требуя широкой автономии для отдельных районов Закарпатья.

Впрочем, не беда - оружие в Украину поставляют свыше 30 стран мира, а Польша, Словакия и Румыния не имеют ничего против такого транзита.

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В статье: война с Россией
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Источник:
УП

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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.02.2022 в 17:51
Так в них і партія проросійська "Йоббік", що з них взяти?...
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+1
0
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SAID (Одесса)
28.02.2022 в 17:40
А, ха ха. Если бы штаты или бриты отказали - я бы задумался, а мадяры сами себе копают яму.
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+3
0
KadimXa (Харьков)
28.02.2022 в 17:39
Та то,что он петух мы давно поняли
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+3
0
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alex.belogubko (одесса)
28.02.2022 в 17:37
закарпатье им нужно
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+1
0
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Litb@rski (Кёльн)
28.02.2022 в 17:33
Чудак на букву М
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+2
0

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