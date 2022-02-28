Путин – Макрону об условиях прекращения войны: Денацификация Украины, российский суверенитет Крыма
Его исправит только могила
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Источники передают, что сегодня, 28.02.2022, у президенат Франции Эммануэля Макрона и президент россии владимира путина состоялся телефонный разговор. Он продолжался около полутора часов.
Макрон заявил о необходимости немедленного прекращения войны для безопасности жизни мирного населения. Путин заявил, что урегулирование "ситуации" в Украине возможно при тех условиях, которые выдвигались ранее:
- признание российского суверенитета Крыма;
- демилитаризация и денацификация Украины;
- обеспечение нейтрального статуса Украины.
То есть, те же формально-надуманные поводы, которые и подтолкнули путина (Хуйла – примечание редакции) к так называемой "военной операции", а по сути – войны в Украине.
Напомним, что сегодня, 28.02.2022, состоялась первая дипломатическая встреча двух сторон российско-украинской войны. Результаты пока неизвестны.
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