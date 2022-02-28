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Путин – Макрону об условиях прекращения войны: Денацификация Украины, российский суверенитет Крыма

Общие новости
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(1 голосов)

Его исправит только могила

Путин – Макрону об условиях прекращения войны: Денацификация Украины, российский суверенитет Крыма

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Источники передают, что сегодня, 28.02.2022, у президенат Франции Эммануэля Макрона и президент россии владимира путина состоялся телефонный разговор. Он продолжался около полутора часов.

Макрон заявил о необходимости немедленного прекращения войны для безопасности жизни мирного населения. Путин заявил, что урегулирование "ситуации" в Украине возможно при тех условиях, которые выдвигались ранее:

  • признание российского суверенитета Крыма;
  • демилитаризация и денацификация Украины;
  • обеспечение нейтрального статуса Украины.

То есть, те же формально-надуманные поводы, которые и подтолкнули путина (Хуйла – примечание редакции) к так называемой "военной операции", а по сути – войны в Украине.

Напомним, что сегодня, 28.02.2022, состоялась первая дипломатическая встреча двух сторон российско-украинской войны. Результаты пока неизвестны.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (7)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
28.02.2022 в 18:10
А не пішов би х₴йло на х₴й
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+2
0
leoniddnipro (Днепропетровск)
28.02.2022 в 18:04
Тоді сенс цих перемовин?Від української делегації ставити тільки ультиматуми!
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+2
0
avatar
Spokoyno (Київ)
28.02.2022 в 18:02
Насправді ці три пункти повинні виглядити так: 1) дехуйлетизацію московії; 2) повернення всіх окупованих земель; 3) компенсацію всіх втрат Україні та її громадянам від агресії!
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+2
0
KadimXa (Харьков)
28.02.2022 в 17:59
Собака сутулая,вообще связь с реальностью потерял
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
28.02.2022 в 17:48
Якою буде Україна і Крим українці будуть вирішувати якось без Макрона.
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+3
0
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SAID (Одесса)
28.02.2022 в 17:45
...
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0
0
avatar
SAID (Одесса)
28.02.2022 в 17:44
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+1
0

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