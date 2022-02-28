Путин – Макрону об условиях прекращения войны: Денацификация Украины, российский суверенитет Крыма

Источники передают, что сегодня, 28.02.2022, у президенат Франции Эммануэля Макрона и президент россии владимира путина состоялся телефонный разговор. Он продолжался около полутора часов.

Макрон заявил о необходимости немедленного прекращения войны для безопасности жизни мирного населения. Путин заявил, что урегулирование "ситуации" в Украине возможно при тех условиях, которые выдвигались ранее:

признание российского суверенитета Крыма;

демилитаризация и денацификация Украины;

обеспечение нейтрального статуса Украины.

То есть, те же формально-надуманные поводы, которые и подтолкнули путина (Хуйла – примечание редакции) к так называемой "военной операции", а по сути – войны в Украине.

Напомним, что сегодня, 28.02.2022, состоялась первая дипломатическая встреча двух сторон российско-украинской войны. Результаты пока неизвестны.