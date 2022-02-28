Разведка ВСУ: Минобороны РФ планировало захватить Харьков, Херсон и Киев в первые два дня войны

Разведка Вооруженных Сил Украины отчитывается о том, что получила данные о планах Минобороны российской федерации относительно войны в Украине. Оккупант планировал захватить два больших областных центра, - Харьков и Херсон, - а также столицу Украины Киев, в течение первых двух дней войны.

Так называемая тактика блицкрига. Собственно, действия российских оккупантов на украинской земле подтверждают эту логику. Россия банально недооценила соперника и не рассчитывала на столь мощное сопротивление украинского народа.

Слава Украине. Героям слава.