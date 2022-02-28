Разведка ВСУ: Минобороны РФ планировало захватить Харьков, Херсон и Киев в первые два дня войны
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Разведка Вооруженных Сил Украины отчитывается о том, что получила данные о планах Минобороны российской федерации относительно войны в Украине. Оккупант планировал захватить два больших областных центра, - Харьков и Херсон, - а также столицу Украины Киев, в течение первых двух дней войны.
Так называемая тактика блицкрига. Собственно, действия российских оккупантов на украинской земле подтверждают эту логику. Россия банально недооценила соперника и не рассчитывала на столь мощное сопротивление украинского народа.
Слава Украине. Героям слава.
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Источник:УНІАН
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