Беленюк предложил изолировать российский спорт от мира

Украинский олимпийский чемпион Жан Беленюк выступил за полную изоляцию российских спортсменов, команд и сборных со всех турниров.

"Это должен быть мировой спортивный тренд! На х*й, позорников! Если даже некоторые международные федерации, как наш объединённый мир борьбы, будет трусливо морозиться и допускать спортсменов из империи зла - бойкотировать с ними схватки! Пускай соревнуются между собой! Тому, кто поддерживает политику кремля, нет места в цивилизованном мире!", - написал Беленюк в своём твиттере.