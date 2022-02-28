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Беленюк предложил изолировать российский спорт от мира

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Вряд ли кто-то от этого пострадает

Беленюк предложил изолировать российский спорт от мира

Фото: facebook.com/zhanbeleniuk

UA-Футбол
Новина українською

Украинский олимпийский чемпион Жан Беленюк выступил за полную изоляцию российских спортсменов, команд и сборных со всех турниров.

"Это должен быть мировой спортивный тренд! На х*й, позорников! Если даже некоторые международные федерации, как наш объединённый мир борьбы, будет трусливо морозиться и допускать спортсменов из империи зла - бойкотировать с ними схватки! Пускай соревнуются между собой! Тому, кто поддерживает политику кремля, нет места в цивилизованном мире!", - написал Беленюк в своём твиттере.

Напомним, что сегодня МОК рекомендовал запрещать участие в соревнованиях российским и белорусским спортсменам

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В статье: Жан Беленюк война с Россией
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Nevermore (Донецк)
28.02.2022 в 18:40
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