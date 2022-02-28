Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе
Исторический момент
В условиях войны мы не стоим на месте. Не только защищаемся, но и продвигаемся вперед. Вперед к своему европейскому будущему. Сегодня, 28.02.2022, Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в Европейском Союзе.
Ранее, напомним, глава ЕС госпожа Урсула фон дер Ляен заявила, что Европа готова принять к себе Украину в статусе полноценного члена общества. Также в продвижении вопроса помогают Польша и Словакия, главы правительства которых призвали создать упрощенную процедуру вступления в ЕС для стран, переживших войну.
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