Завершился первый раунд переговоров между Украиной и РФ

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк по окончанию встречи между Украиной и представителями страны-оккупанта выступил перед прессой, рассказав о её итогах.

"Украинская и российская делегации сегодня провели первый раунд переговоров, основной целью которого была прекращение огня и боевых действий на территории Украины. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определённые решения.

Ради того, чтобы эти решения получили уже какие-то возможности имплементации, стороны уезжают для консультаций в свои столицы.

Стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат уже конкретную практику развития", - сказал Подоляк.