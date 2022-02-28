УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Завершился первый раунд переговоров между Украиной и РФ
В тренде

Завершился первый раунд переговоров между Украиной и РФ

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Вскоре может состояться второй раунд

Завершился первый раунд переговоров между Украиной и РФ

Фото: Офіс президента України

UA-Футбол
Новина українською

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк по окончанию встречи между Украиной и представителями страны-оккупанта выступил перед прессой, рассказав о её итогах.

"Украинская и российская делегации сегодня провели первый раунд переговоров, основной целью которого была прекращение огня и боевых действий на территории Украины. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определённые решения.

Ради того, чтобы эти решения получили уже какие-то возможности имплементации, стороны уезжают для консультаций в свои столицы.

Стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат уже конкретную практику развития", - сказал Подоляк.

Напомним, что впервые после полномасштабного вторжения российских войск в Украину стороны сели за стол переговоров. Украинская сторона ранее уже озвучивала свою позицию: вывод войск страны-агрессора с территории Украины, включая Донбасс и Крым.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Михаил Подоляк
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Yarik-11 ( Кропивницкий)
28.02.2022 в 18:56
А пока ждем второй раунд мирные жители так и будут дальше гибнуть! Я бы посмотрел как быстро они бы договорились если б своими же руками воевали.
Ответить
0
-1
FC Energy (Новая Каховка)
28.02.2022 в 19:01
Какие предложения? Принять капитуляцию?
Ответить
+1
0
avatar
Extrim4ik (Extreme)
28.02.2022 в 19:09
Если Вы действительно из Новой Каховки, - держитесьСлышал, у Вас там очень заострённая ситуация, по сравнению с некоторыми другими городами Украины......Сколько уже всего ужасного натворил российский правитель со своими подопечными...Но, верим, что всё наладится...
+1
0
avatar
Степан Срака
28.02.2022 в 18:50
Донбасс і Крим - українські назавжди!
Ответить
+4
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...