Завершился первый раунд переговоров между Украиной и РФ
Вскоре может состояться второй раунд
Фото: Офіс президента України
Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк по окончанию встречи между Украиной и представителями страны-оккупанта выступил перед прессой, рассказав о её итогах.
"Украинская и российская делегации сегодня провели первый раунд переговоров, основной целью которого была прекращение огня и боевых действий на территории Украины. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определённые решения.
Ради того, чтобы эти решения получили уже какие-то возможности имплементации, стороны уезжают для консультаций в свои столицы.
Стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат уже конкретную практику развития", - сказал Подоляк.
Напомним, что впервые после полномасштабного вторжения российских войск в Украину стороны сели за стол переговоров. Украинская сторона ранее уже озвучивала свою позицию: вывод войск страны-агрессора с территории Украины, включая Донбасс и Крым.
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