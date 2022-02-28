Враг хотел ликвидировать главу ПЦУ митрополита Эпифания. Сработала защита собора
Им мешает все украинское
Российский десант пытался прорваться в Кафедральный собор ПЦУ, чтобы ликвидировать главу Автокефальной православной церкви Украины Эпифания. Об этом на своей странице в фейсбуке написал заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий Заря.
"Известно, что в своей речи перед началом войны Путин одной из претензий к Украине назвал существование независимой от России Церкви. Также известно от международных партнеров о составленных оккупантами списках целей их террора – лидеров украинского общества и государства.
Эти публичные сообщения, а также информация, которую нельзя обнародовать, полученная от украинских и международных источников, дали основания объективно считать, что среди целей российского террора – предстоятель ПЦУ.
Учитывая это, были приняты особые меры безопасности, чтобы предотвратить непоправимые последствия для Поместной Церкви и Украины в это время борьбы за свободу, если бы враг достиг успеха своего замысла.
Могу официально засвидетельствовать, что предстоятель не уезжал и не уедет за пределы Украины, сама мысль об этом абсурдна", - написал Заря.
Сообщается, что противников ликвидировала оборона Кафедрального собора. В настоящее время Эпифаний находится в безопасности и молится о победе Украины.
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