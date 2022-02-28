На связь не выходит. В письме украинских спортсменов в МОК нет подписи Сергея Бубки

В обращении наших спортсменов в МОК отсутствует подпись президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки.

Бывший спортсмен-легкоатлет по прыжкам с шестом никак не прокомментировал вторжение рф в Украину, как сообщает портал Tribuna. По информации источника, с начала войны Бубка не выходит на связь – с Сергеем Назаровичем не могут связаться ни сотрудники НОК Украины, ни журналисты.

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.