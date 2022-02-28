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Ну, так чей Крым? На официальном аккаунте полуострова в Twitter задумались о возвращении в Украину

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Ну, так чей Крым? На официальном аккаунте полуострова в Twitter задумались о возвращении в Украину

фото - american.edu

UA-Футбол
Новина українською

Появилось интересное сообщение на официальной странице Крымского полуострова в твиттере. Администрация временно оккупированной россией Автономной республики наполнила свое сообщение сине-желтым флагом. Содержание таково:

"Хмм, я думаю, что мое возвращение в Украину близится".

Ну, так чей Крым? На официальном аккаунте полуострова в Twitter задумались о возвращении в Украину - изображение 1

Добавим, что россия незаконно аннексировала Крым в 2014-м году, проведя там нелегитимный референдум и присоединив украинскую территорию как отдельную административную структуру к своей конституции. Сейчас, во время активной фазы наступления российских фашистов на Украину, Крым выступает инструментом манипулирования и ультиматумов в руках путина.

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В статье: война с Россией
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