Ну, так чей Крым? На официальном аккаунте полуострова в Twitter задумались о возвращении в Украину
фото - american.edu
Появилось интересное сообщение на официальной странице Крымского полуострова в твиттере. Администрация временно оккупированной россией Автономной республики наполнила свое сообщение сине-желтым флагом. Содержание таково:
"Хмм, я думаю, что мое возвращение в Украину близится".
Добавим, что россия незаконно аннексировала Крым в 2014-м году, проведя там нелегитимный референдум и присоединив украинскую территорию как отдельную административную структуру к своей конституции. Сейчас, во время активной фазы наступления российских фашистов на Украину, Крым выступает инструментом манипулирования и ультиматумов в руках путина.
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