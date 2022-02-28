Подоляк - о переговорах: РФ крайне необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы
Переговоры прошли без ультиматумов
Фото: Офіс президента України
Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк помимо официального заявления для прессы также сделал еще одно в своем твиттере. Подоляк отмечает, что российская сторона необъективно смотрит на разрушительные процессы.
"Переговоры трудные. Правда, уже без каких-либо обязательных ультиматумов. Российская сторона, к сожалению, все еще крайне необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы", – написал Подоляк в своем твиттере.
Напомним, сегодня состоялся первый раунд переговоров между Украиной и страной-оккупантом. Через несколько дней
Переговори важкі. Щоправда, вже без будь-яких обов'язкових ультиматумів. Російська сторона, на жаль, все ще вкрай необ'єктивно дивиться на запущені нею руйнівні процеси.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 28, 2022
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