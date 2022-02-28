Подоляк - о переговорах: РФ крайне необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк помимо официального заявления для прессы также сделал еще одно в своем твиттере. Подоляк отмечает, что российская сторона необъективно смотрит на разрушительные процессы.

"Переговоры трудные. Правда, уже без каких-либо обязательных ультиматумов. Российская сторона, к сожалению, все еще крайне необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы", – написал Подоляк в своем твиттере.

Напомним, сегодня состоялся первый раунд переговоров между Украиной и страной-оккупантом. Через несколько дней стороны должны встретиться еще раз на польско-белорусской границе .