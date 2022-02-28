Сервис Megogo сделал бесплатным весь футбольный контент
Респект!
"Открыли весь контент на каналах Футбол – для поддержания боевого духа. Победим вместе", – так написано в заявлении Megogo. Ранее мы сообщали, что медиасервис удалил все российские фильмы из своей базы.
Таким образом, на данный момент весь футбольный контент на сервисе доступен абсолютно бесплатно.
24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.
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