Сервис Megogo сделал бесплатным весь футбольный контент

"Открыли весь контент на каналах Футбол – для поддержания боевого духа. Победим вместе", – так написано в заявлении Megogo. Ранее мы сообщали, что медиасервис удалил все российские фильмы из своей базы.

Таким образом, на данный момент весь футбольный контент на сервисе доступен абсолютно бесплатно.

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.