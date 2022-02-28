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Сервис Megogo сделал бесплатным весь футбольный контент

Общие новости
(2 голосов)

Респект!

Сервис Megogo сделал бесплатным весь футбольный контент

Новина українською

"Открыли весь контент на каналах Футбол – для поддержания боевого духа. Победим вместе", – так написано в заявлении Megogo. Ранее мы сообщали, что медиасервис удалил все российские фильмы из своей базы.

Читайте также"Идите на х*й". MEGOGO удалил все российские фильмы из своего сервиса

Таким образом, на данный момент весь футбольный контент на сервисе доступен абсолютно бесплатно.

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.

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В статье: война с Россией Megogo
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Источник:
MEGOGO

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Комментарии (2)
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Extrim4ik (Extreme)
28.02.2022 в 19:53
Здорово, спасибо
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gurik (Запорожье)
28.02.2022 в 19:44
Красавці!!!!Я що правда купив пакет за два дні до війни, але то не важливо!!!Молодці на мегого!!!Хтось зможе відволікатися від подій хоч футболом
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