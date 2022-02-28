Враг идет ва-банк. По Киеву ударили баллистической ракетой, продолжается обстрел Харькова

Российские оккупанты действуют очень коварно – во время переговоров на украинско-белорусской границе дипломатов, захватчики били по гражданским объектам авиацией.

Как сообщают разные источники, в Киеве прогремел самый мощный за все время войны взрыв. Есть информация, что это ударили из искандера баллистической ракетой. Район попадания – окрестности Броваров.

Также продолжаются обстрелы Харькова. Первую столицу Украины обстреливают из бомбардировщиков, ракеты бьют на поражение – без конкретной цели.