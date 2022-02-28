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Враг идет ва-банк. По Киеву ударили баллистической ракетой, продолжается обстрел Харькова

Общие новости
(1 голосов)

Слетели с катушек

Враг идет ва-банк. По Киеву ударили баллистической ракетой, продолжается обстрел Харькова

UA-Футбол
Новина українською

Российские оккупанты действуют очень коварно – во время переговоров на украинско-белорусской границе дипломатов, захватчики били по гражданским объектам авиацией.

Как сообщают разные источники, в Киеве прогремел самый мощный за все время войны взрыв. Есть информация, что это ударили из искандера баллистической ракетой. Район попадания – окрестности Броваров.

Также продолжаются обстрелы Харькова. Первую столицу Украины обстреливают из бомбардировщиков, ракеты бьют на поражение – без конкретной цели.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
28.02.2022 в 19:46
Больные и неадекватные, и даже не люди, а звери, - все те, кто этими действиями командует (Остановите это всё скорее...
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