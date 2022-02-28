Евролига запретила российским командам выступать в соревнованиях

Исполнительный совет директоров баскетбольной Евролиги провел заседание, на котором утвердил санкции в отношении страны, ведущей агрессивные действия на территории Украины.

В заключении указывается, что выступления российских клубов в Евролиге и Кубке Европы приостановлены. Под санкции попали ЦСКА (Москва), УНИКС (Казань), “Зенит” (Санкт-Петербург) - все Евролига, а также “Локомотив Кубань” из Краснодара (Еврокубок).

Однако еще полностью их не дисквалифицировали. Евролига следит за развитием событий и в случае ухудшения ситуации снимет команды с чемпионата.

Также Евролига заявила, что будет продолжать использовать свой голос для пропаганды уважения.