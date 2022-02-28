Степаненко - представителю министерства россии: Пес, с*ка. Иди на**й
Тарас не сдержал эмоций
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал видео пропагандистского представителя обороны России Игоря Конашенкова.
Один из рашистов заявил следующее:
"Руководство Украины и власти города, объявив комендантский час, уговаривают жителей столицы оставаться в своих домах. Это еще раз доказывает, что киевский режим использует жителей города как живой щит для националистов, разместивших артиллерийские подразделения и боевую технику в жилых кварталах столицы"
Степаненко в истории в Инстаграм ответил:
"Пес, с*ка. Иди на**й"
Отметим, что Конашенков в первые дни полномасштабной войны говорил, что потерь совсем нет. В то же время, тысячи захватчиков уже лежали мертвыми на украинских землях.
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