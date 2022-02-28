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Степаненко - представителю министерства россии: Пес, с*ка. Иди на**й

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Тарас не сдержал эмоций

Степаненко - представителю министерства россии: Пес, с*ка. Иди на**й

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал видео пропагандистского представителя обороны России Игоря Конашенкова.

Один из рашистов заявил следующее:

"Руководство Украины и власти города, объявив комендантский час, уговаривают жителей столицы оставаться в своих домах. Это еще раз доказывает, что киевский режим использует жителей города как живой щит для националистов, разместивших артиллерийские подразделения и боевую технику в жилых кварталах столицы"

Степаненко в истории в Инстаграм ответил:

"Пес, с*ка. Иди на**й"

Отметим, что Конашенков в первые дни полномасштабной войны говорил, что потерь совсем нет. В то же время, тысячи захватчиков уже лежали мертвыми на украинских землях.

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В статье: Тарас Степаненко война с Россией
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Комментарии (3)
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Черноморчик (Одесса )
28.02.2022 в 21:22
Они Геббельса переплюнули . А карлик адольфа сделал .
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+1
0
Виктор Черевичный
28.02.2022 в 21:00
спасибо Тарас .они только могут врать , а правду в раше-параше запрещено говорить.у них нет свободы слова. можно говорить, что нравится путлеру у которого жиза в голове
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+4
0
avatar
Extrim4ik (Extreme)
28.02.2022 в 21:21
Золотые слова
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+2
0

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