Степаненко - представителю министерства россии: Пес, с*ка. Иди на**й

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал видео пропагандистского представителя обороны России Игоря Конашенкова.

Один из рашистов заявил следующее:

"Руководство Украины и власти города, объявив комендантский час, уговаривают жителей столицы оставаться в своих домах. Это еще раз доказывает, что киевский режим использует жителей города как живой щит для националистов, разместивших артиллерийские подразделения и боевую технику в жилых кварталах столицы"

Степаненко в истории в Инстаграм ответил:

"Пес, с*ка. Иди на**й"

Отметим, что Конашенков в первые дни полномасштабной войны говорил, что потерь совсем нет. В то же время, тысячи захватчиков уже лежали мертвыми на украинских землях.