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Пять требований. Донецкий Шахтер призвал международное спортивное общество изолировать рф

Общие новости
(2 голосов)

Слава Україні!

Пять требований. Донецкий Шахтер призвал международное спортивное общество изолировать рф

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"О спорт! Ты – мир!" – это слова основателя международного олимпийского движения Пьера де Кубертена. Стране, избравшей путь войны и угрожающим всему миру ядерным оружием, не место в международном спорте. Донецкий "Шахтер" требует от международного спортивного общества:

1. Исключить россию из всех международных сообществ.

2. Запретить каким-либо российским спортсменам выступать на международных соревнованиях.

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3. Остановить продажу прав на трансляции международных соревнований по российским каналам.

4. Запретить русским компаниям быть спонсорами интернациональных соревнований и клубов.

5. Поддержать Украину информационно. Присоединяйтесь к распространению правдивой информации о действиях стран-агрессоров.

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В статье: Шахтер (Донецк) война с Россией
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
28.02.2022 в 21:11
Ах в Донецьку про...ал ху...лу вирішив "відігратися".
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