Пять требований. Донецкий Шахтер призвал международное спортивное общество изолировать рф
Слава Україні!
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"О спорт! Ты – мир!" – это слова основателя международного олимпийского движения Пьера де Кубертена. Стране, избравшей путь войны и угрожающим всему миру ядерным оружием, не место в международном спорте. Донецкий "Шахтер" требует от международного спортивного общества:
1. Исключить россию из всех международных сообществ.
2. Запретить каким-либо российским спортсменам выступать на международных соревнованиях.
3. Остановить продажу прав на трансляции международных соревнований по российским каналам.
4. Запретить русским компаниям быть спонсорами интернациональных соревнований и клубов.
5. Поддержать Украину информационно. Присоединяйтесь к распространению правдивой информации о действиях стран-агрессоров.
«О спорт! Ти – мир!» – це слова засновника міжнародного олімпійського руху П’єра де Кубертена. Країні, котра обрала шлях війни та погрожує всьому світу ядерною зброєю, не місце в міжнародному спорті. pic.twitter.com/MsQyvzEFQM— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 28, 2022
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