Из ручного мяча тоже – на..уй. Россию забанила Европейская федерация Гандбола

Это уже международный тренд – пошли на..уй что-нибудь русское. С оккупантами пытаются иметь как можно меньше общего. Пытаются обрезать контакты. Вслед за футболом, баскетболом и другими видами спорта забанила российскую федерацию и все подчиненные ей структуры Европейская ассоциация гандбола.

Также под санкции попали прихвостни оккупанта белорусы. Их гандбольный клуб Мешков Брест не сыграет против Вардара 1961 в Лиге чемпионов, не состоится также матч квалификации Евро-2022 между женскими сборными Греции и Беларуси.

Также отстранены все рефери, ассистенты и делегаты. Никаких официальных лиц из беларуси и россии на любых европейских матчах гандбола не будет. На территории беларуси и россии не будет международных соревнований, ранее запланированных в календаре.

Решение вступает в силу немедленно. И будет иметь силу до следующего сообщения соответствующего характера.