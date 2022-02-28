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Из ручного мяча тоже – на..уй. Россию забанила Европейская федерация Гандбола

Общие новости
(4 голосов)

И белорусов туда же

Из ручного мяча тоже – на..уй. Россию забанила Европейская федерация Гандбола

UA-Футбол
Новина українською

Это уже международный тренд – пошли на..уй что-нибудь русское. С оккупантами пытаются иметь как можно меньше общего. Пытаются обрезать контакты. Вслед за футболом, баскетболом и другими видами спорта забанила российскую федерацию и все подчиненные ей структуры Европейская ассоциация гандбола.

Также под санкции попали прихвостни оккупанта белорусы. Их гандбольный клуб Мешков Брест не сыграет против Вардара 1961 в Лиге чемпионов, не состоится также матч квалификации Евро-2022 между женскими сборными Греции и Беларуси.

Также отстранены все рефери, ассистенты и делегаты. Никаких официальных лиц из беларуси и россии на любых европейских матчах гандбола не будет. На территории беларуси и россии не будет международных соревнований, ранее запланированных в календаре.

Решение вступает в силу немедленно. И будет иметь силу до следующего сообщения соответствующего характера.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Черноморчик (Одесса )
28.02.2022 в 21:26
Правильно . Они должны видеть , что они изгои .
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