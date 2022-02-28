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"Мам, я на Украине. Тут настоящая война. Мне страшно". В сеть попала переписка убитого врага с родителями

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Тяжелые будни российских "освободителей"

"Мам, я на Украине. Тут настоящая война. Мне страшно". В сеть попала переписка убитого врага с родителями

Новина українською

В украинские СМИ попало фото телефона убитого российского солдата, на котором видна его переписка с родителями.

Очевидно, что родители не знали, куда отправился их сын, а тот совсем не ожидал, что командировка в Украину будет настолько тяжелой:

"Леш, ты как, почему так долго не отвечаешь, вы точно не на учениях?

- Мам, я уже не в Крыму, не на учениях

- А где??? Папа спрашивает можно ли тебе посылку отправить

- Та какую посылку мам. Я сейчас только вздернутся хочу

- Что ты говоришь такое, что случилось?

- Мам, я на Украине. Тут настоящая война. Мне страшно, мы херачим по всем подряд, даже по мирным. По всем подряд. Нам сказали что они нас будут приветствовать а они кидаются под нашу технику не дают проехать. Называют нас фашистами. Мама мне очень тяжело".

Отмечается, что владелец телефона уже "завершил свой поход" и отправится домой.

"Мам, я на Украине. Тут настоящая война. Мне страшно". В сеть попала переписка убитого врага с родителями - изображение 1
Российские СМИ начали публиковать информацию о смерти своих военных в Украине, несмотря на отфильтрованные официальные данные.
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В статье: война с Россией
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