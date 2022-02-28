"Мам, я на Украине. Тут настоящая война. Мне страшно". В сеть попала переписка убитого врага с родителями
Тяжелые будни российских "освободителей"
В украинские СМИ попало фото телефона убитого российского солдата, на котором видна его переписка с родителями.
Очевидно, что родители не знали, куда отправился их сын, а тот совсем не ожидал, что командировка в Украину будет настолько тяжелой:
"Леш, ты как, почему так долго не отвечаешь, вы точно не на учениях?
- Мам, я уже не в Крыму, не на учениях
- А где??? Папа спрашивает можно ли тебе посылку отправить
- Та какую посылку мам. Я сейчас только вздернутся хочу
- Что ты говоришь такое, что случилось?
- Мам, я на Украине. Тут настоящая война. Мне страшно, мы херачим по всем подряд, даже по мирным. По всем подряд. Нам сказали что они нас будут приветствовать а они кидаются под нашу технику не дают проехать. Называют нас фашистами. Мама мне очень тяжело".
Отмечается, что владелец телефона уже "завершил свой поход" и отправится домой.
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