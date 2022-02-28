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Игрок ФК Гостомель погиб от российской бомбы вместе с матерью

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Не простим!

Игрок ФК Гостомель погиб от российской бомбы вместе с матерью

Фото: facebook.com/ksrff.com.ua

Новина українською

Очередная трагедия, устроенная российскими оккупантами. В Гостомеле после попадания российской бомбы в жилой дом вместе с мамой погиб футболист-любитель Дмитрий Мартыненко.

Об этом сообщила в фейсбуке группа Киево-Святошинский футбол.

Мартыненко было всего лишь 25 лет; он воспитанник луганского футбола, играл на позиции полузащитника и даже становился лучшим бомбардиром второй лиги Киево-Святошинского района.

Вечная память Дмитрию. Не простим оккупантов!

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В статье: война с Россией
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