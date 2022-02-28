Игрок ФК Гостомель погиб от российской бомбы вместе с матерью

Очередная трагедия, устроенная российскими оккупантами. В Гостомеле после попадания российской бомбы в жилой дом вместе с мамой погиб футболист-любитель Дмитрий Мартыненко.

Об этом сообщила в фейсбуке группа Киево-Святошинский футбол.

Мартыненко было всего лишь 25 лет; он воспитанник луганского футбола, играл на позиции полузащитника и даже становился лучшим бомбардиром второй лиги Киево-Святошинского района.

Вечная память Дмитрию. Не простим оккупантов!