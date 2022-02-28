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Сбросил на украинскую землю российское удобрение. Призрак Киева сбил уже 15 самолетов агрессора

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(9 голосов)

Слава Україні!

Сбросил на украинскую землю российское удобрение. Призрак Киева сбил уже 15 самолетов агрессора

Сергій Борзов - голова Вінницької ОДА

Новина українською

За время открытой войны против страны-агрессора летчик под прозвищем "Призрак Киева" сбил уже 15 вражеских самолетов (по состоянию на вечер 28 февраля, далі – буде) над столицей Украины.

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Призрак Киева — пилот МиГ-29 за первые 30 часов российского вторжения в Украину одержал 6 воздушных побед в небе над Киевом: сбил 2 самолета Су-35, 2 самолета Су-25, по 1 самолету Су-27 и МиГ-29.

25 февраля Министерство обороны Украины на своей странице в социальной сети предположило, что Призраком Киева может быть один из опытных военных летчиков запаса, оперативно вернувшихся в ряды ВСУ после вражеского вторжения.

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В статье: война с Россией Призрак Киева Привид Києва
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(9 голосов)
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Комментарии (5)
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neutral fan (White Church)
28.02.2022 в 23:16
Іншим нашим пілотам можна починати хвилюватись за свої робочі міста:) Так тримати!!!
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alex.belogubko (одесса)
28.02.2022 в 23:15
кто такой имя фамилия звание--наверно Одессит
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Alex_ForzaMilan (Київ)
28.02.2022 в 23:04
Що ж це за армія в касапів така, що наші їх ібашать як хотять.
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Morphyk7 (Черновцы)
28.02.2022 в 22:46
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.02.2022 в 22:45
Як там інші призраки?...
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