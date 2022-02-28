Сбросил на украинскую землю российское удобрение. Призрак Киева сбил уже 15 самолетов агрессора
Слава Україні!
Сергій Борзов - голова Вінницької ОДА
За время открытой войны против страны-агрессора летчик под прозвищем "Призрак Киева" сбил уже 15 вражеских самолетов (по состоянию на вечер 28 февраля, далі – буде) над столицей Украины.
Призрак Киева — пилот МиГ-29 за первые 30 часов российского вторжения в Украину одержал 6 воздушных побед в небе над Киевом: сбил 2 самолета Су-35, 2 самолета Су-25, по 1 самолету Су-27 и МиГ-29.
25 февраля Министерство обороны Украины на своей странице в социальной сети предположило, что Призраком Киева может быть один из опытных военных летчиков запаса, оперативно вернувшихся в ряды ВСУ после вражеского вторжения.
Популярное сейчас
- Враг идет ва-банк. По Киеву ударили баллистической ракетой, продолжается обстрел Харькова
- Владелец Челси Роман Абрамович участвует в переговорах Украины и России в Беларуси
- Секретарь Совета нацбезопасности: Украина начала процесс перехвата военной инициативы
- Подлое решение ФИФА, Бессонов в обороне Киева, кубок Ливерпуля. Главные новости за 27 февраля
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
- Роналду предпринимает попытки не допустить публикаций показаний по закрытому делу об изнасиловании