Восемь стран поддерживают ускоренное вхождение Украины в ЕС. Но Германия против

Сегодня, 28.02.2022, Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку о вступлении нашей страны в ЕС. Словакия и Польша ранее инициировали создание ускоренной процедуры для стран, прошедших через войну, то есть, для Украины. Сейчас известно, что кроме Словакии и Польши, за ускоренное вступление Украины в ЕС выступают главы Болгарии, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии и Словении.

Но есть и сильный противник – это Германия. Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок предостерегает Европейский Союз от поспешных решений. "Все знают, что вступление в ЕС – это не то, что можно завершить через несколько месяцев. Это интенсивный и дальновидный процесс трансформации", - заявила дипломат.

Напомним, что Германия сначала была против поставки в Украину летального оружия, но затем изменила свою стратегию. Также Германия заявила, что будет отказываться от российских энергоносителей.