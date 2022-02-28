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Представитель Украины в ООН: Если путин хочет убить себя, для этого не нужен ядерный потенциал

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Гитлер управился и без него

Представитель Украины в ООН: Если путин хочет убить себя, для этого не нужен ядерный потенциал

Фото: glavcom.ua/ автор неизвестен

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Представитель Украины в ООН Сергей Кислица отреагировал на приведение в боевую готовность российского ядерного оружия.

В своем выступлении дипломат акцентировал внимание на сходстве методов и судеб путина и Адольфа Гитлера.

"Нам пришлось созвать экстренное специальное заседание, поскольку уровень угрозы глобальной безопасности был приравнен к той, которая существовала во Вторую мировую войну или даже выше после приказа путина привести в боевую готовность российские ядерные силы. Что за безумие. Если он хочет убить себя, ему не нужно использовать для этого ядерный арсенал, он должен сделать то, что сделал человек в Берлине в бункере в мае 1945 года".

Кислица еще раз подчеркнул, что война в Украине - сугубо выбор путина, других причин для нее не было и в помине.

"Эта война не была спровоцирована, она была выбрана некоторыми сидящими сейчас в бункере. Мы знаем, что случилось с человеком, который сидел в бункере в Берлине в мае 1945-го", - добавил Кислица.

Новости о переведении российского ядерного оружия в режим усиленного дежурства появились сегодня утром. США уже отреагировали.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Интерфакс

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