Представитель Украины в ООН: Если путин хочет убить себя, для этого не нужен ядерный потенциал

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица отреагировал на приведение в боевую готовность российского ядерного оружия.

В своем выступлении дипломат акцентировал внимание на сходстве методов и судеб путина и Адольфа Гитлера.

"Нам пришлось созвать экстренное специальное заседание, поскольку уровень угрозы глобальной безопасности был приравнен к той, которая существовала во Вторую мировую войну или даже выше после приказа путина привести в боевую готовность российские ядерные силы. Что за безумие. Если он хочет убить себя, ему не нужно использовать для этого ядерный арсенал, он должен сделать то, что сделал человек в Берлине в бункере в мае 1945 года".

Кислица еще раз подчеркнул, что война в Украине - сугубо выбор путина, других причин для нее не было и в помине.

"Эта война не была спровоцирована, она была выбрана некоторыми сидящими сейчас в бункере. Мы знаем, что случилось с человеком, который сидел в бункере в Берлине в мае 1945-го", - добавил Кислица.

Новости о переведении российского ядерного оружия в режим усиленного дежурства появились сегодня утром. США уже отреагировали.