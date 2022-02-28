Байрактары свое дело знают. Уничтожено почти сто танков оккупантов под Лебедином

Байрактары помогают украинской армии, теробороне и добровольцам эффективно уничтожать армию оккупанта. Оперативное командование "Север" отчитывается на своей странице в соцсети об уничтожении колонны из 96 вражеских танков под Лебедином.

Кроме того, наши войска обезвредили 20 градов и восемь бензовозов. Это была заправочная станция россиян.