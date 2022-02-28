Байрактары свое дело знают. Уничтожено почти сто танков оккупантов под Лебедином
Пусть горят в аду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Байрактары помогают украинской армии, теробороне и добровольцам эффективно уничтожать армию оккупанта. Оперативное командование "Север" отчитывается на своей странице в соцсети об уничтожении колонны из 96 вражеских танков под Лебедином.
Кроме того, наши войска обезвредили 20 градов и восемь бензовозов. Это была заправочная станция россиян.
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Комментарии (3)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
28.02.2022 в 22:54
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Alex_ForzaMilan (Київ)
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