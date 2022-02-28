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Байрактары свое дело знают. Уничтожено почти сто танков оккупантов под Лебедином

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(5 голосов)

Пусть горят в аду

Байрактары свое дело знают. Уничтожено почти сто танков оккупантов под Лебедином

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Байрактары помогают украинской армии, теробороне и добровольцам эффективно уничтожать армию оккупанта. Оперативное командование "Север" отчитывается на своей странице в соцсети об уничтожении колонны из 96 вражеских танков под Лебедином.

Кроме того, наши войска обезвредили 20 градов и восемь бензовозов. Это была заправочная станция россиян.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
28.02.2022 в 22:54
А офіцерам ФСБ, які читають, думаю і цей сайт, Корчинський дав слушну пораду - ліквідувати свого недолугого, чокнутого лідера країни, який "полностью обосрался" у війні проти України.
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Alex_ForzaMilan (Київ)
28.02.2022 в 22:46
Та все, наступ захлинувся. Тепер вони тільки бомбити та ракети пускати можуть. Тепер підвезуть нам ще зброї, під'їде іноземний легіон і підемо в наступ. І вже будемо самі пускати, як казав Стерненко "подарунки", на їхні військові частини та аеродроми.
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.02.2022 в 22:44
Паліть ту падлу болотну.
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