Легендарный бразильский голкипер: Сегодня весь мир - это Украина
Клаудио Таффарел на связи
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andrew Powell/Liverpool FC
Легендарный бразильский вратарь Клаудио Таффарел пожелал Украине мира и заверил, что даже в Бразилии, на другом конце планеты, за происходящим у нас пристально следят.
"Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Лично я желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир. Потому что эта война бессмысленна. Присылаю Вам мои молитвы. Я верю в Вас, сегодня весь мир – это Украина" - заявил бразилец в комментарии журналисту журнала Футбол Валерию Пригорницкому.
Журналист также отметил, что Юрий Семин, Сергей Юран и прочие персоны, связанные с украинским футболом и проживающие в РФ, на предложение высказаться о войне вообще не отреагировали.
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