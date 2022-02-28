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Легендарный бразильский голкипер: Сегодня весь мир - это Украина

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Клаудио Таффарел на связи

Легендарный бразильский голкипер: Сегодня весь мир - это Украина

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andrew Powell/Liverpool FC

Новина українською

Легендарный бразильский вратарь Клаудио Таффарел пожелал Украине мира и заверил, что даже в Бразилии, на другом конце планеты, за происходящим у нас пристально следят.

"Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Лично я желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир. Потому что эта война бессмысленна. Присылаю Вам мои молитвы. Я верю в Вас, сегодня весь мир – это Украина" - заявил бразилец в комментарии журналисту журнала Футбол Валерию Пригорницкому.

Журналист также отметил, что Юрий Семин, Сергей Юран и прочие персоны, связанные с украинским футболом и проживающие в РФ, на предложение высказаться о войне вообще не отреагировали.

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В статье: Клаудио Таффарел война с Россией
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