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Спасибо, Илон Маск! Спутниковая связь Starlink уже прибыла в Украину

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Спасибо, Илон Маск! Спутниковая связь Starlink уже прибыла в Украину

Starlink

Новина українською

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил в своем Твиттере, что Илон Маск передал в нашу страну спутники системы Starlink.

Starlink – глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.

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В статье: война с Россией Starlink Илон Маск
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