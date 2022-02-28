Спасибо, Илон Маск! Спутниковая связь Starlink уже прибыла в Украину
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Starlink
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил в своем Твиттере, что Илон Маск передал в нашу страну спутники системы Starlink.
Starlink — here. Thanks, @elonmusk pic.twitter.com/dZbaYqWYCf— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 28, 2022
Starlink – глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.
24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.
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