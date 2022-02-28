Будут базироваться на польских аэродромах. Украинская армия получила 70+ истребителей. Пилоты уже в работе

Хорошие новости от наших западных партнёров. Украинская армия получила более семидесяти истребителей Миг-29 и Су-25. ВСУ сообщают, что будут базироваться самолеты на польских аэродромах, откуда украинские пилоты и начнут выполнять боевые задания.

Вот наши друзья:

Болгария (Миг-29) – 16 шт.

Болгария (Су-25) – 14 шт.

Польша (Миг-29) – 28 шт.

Словакия (Миг-29) – 12 шт.

Напомним, что сейчас оборону Киева держит пилот с позывным Призраком. Он уничтожил уже свыше четырнадцати вражеских самолетов.