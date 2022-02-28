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Будут базироваться на польских аэродромах. Украинская армия получила 70+ истребителей. Пилоты уже в работе

Общие новости
(2 голосов)

Будет горячо

Будут базироваться на польских аэродромах. Украинская армия получила 70+ истребителей. Пилоты уже в работе

UA-Футбол
Новина українською

Хорошие новости от наших западных партнёров. Украинская армия получила более семидесяти истребителей Миг-29 и Су-25. ВСУ сообщают, что будут базироваться самолеты на польских аэродромах, откуда украинские пилоты и начнут выполнять боевые задания.

Вот наши друзья:

  • Болгария (Миг-29) – 16 шт.
  • Болгария (Су-25) – 14 шт.
  • Польша (Миг-29) – 28 шт.
  • Словакия (Миг-29) – 12 шт.

Напомним, что сейчас оборону Киева держит пилот с позывным Призраком. Он уничтожил уже свыше четырнадцати вражеских самолетов.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
28.02.2022 в 22:56
А вони ж то можуть не тільки на нашій, але ж і на ворожій території нищити ворогів.
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0
Olegyurchak (Хмельницький )
28.02.2022 в 22:57
Можуть, хто їм заборонить?
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0
0
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dimonxman again (London)
28.02.2022 в 23:18
Например в РБ! Четко по границе с Украиной!
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0
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