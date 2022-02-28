Будут базироваться на польских аэродромах. Украинская армия получила 70+ истребителей. Пилоты уже в работе
Будет горячо
Хорошие новости от наших западных партнёров. Украинская армия получила более семидесяти истребителей Миг-29 и Су-25. ВСУ сообщают, что будут базироваться самолеты на польских аэродромах, откуда украинские пилоты и начнут выполнять боевые задания.
Вот наши друзья:
- Болгария (Миг-29) – 16 шт.
- Болгария (Су-25) – 14 шт.
- Польша (Миг-29) – 28 шт.
- Словакия (Миг-29) – 12 шт.
Напомним, что сейчас оборону Киева держит пилот с позывным Призраком. Он уничтожил уже свыше четырнадцати вражеских самолетов.
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Комментарии (3)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
28.02.2022 в 22:56
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.02.2022 в 22:57
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dimonxman again (London)
28.02.2022 в 23:18
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