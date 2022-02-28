Европарламент немедленно проголосует за план по предоставлению Украине членства в ЕС

Европарламент завтра, 1 марта, примет резолюцию о предоставлении Украине плана членства в Евросоюзе, сообщает The Guardian.

Решение принято сразу после того, как Президент Владимир Зеленский в Киеве подписал письмо-заявку на вступление.

По процедуре после этого заявку должны рассмотреть Европарламент и Еврокомиссия, но источник уверяет, что с ними проблем не будет - решение уже принято.

Важное замечание: в нормальных условиях процесс рассмотрения заявки обычно занимает 15-18 месяцев, но в связи с вторжением в Украину российских оккупантов сроки могут быть существенно сокращены.

Ранее сообщалось, что в течение нескольких недель - то есть, в максимально сжатые сроки - украинская энергосистема будет присоединена к общеевропейской.