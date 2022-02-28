Европарламент немедленно проголосует за план по предоставлению Украине членства в ЕС
Похоже, после войны мы будем уже частью объединенной Европы
Фото из открытых источников
Европарламент завтра, 1 марта, примет резолюцию о предоставлении Украине плана членства в Евросоюзе, сообщает The Guardian.
Решение принято сразу после того, как Президент Владимир Зеленский в Киеве подписал письмо-заявку на вступление.
По процедуре после этого заявку должны рассмотреть Европарламент и Еврокомиссия, но источник уверяет, что с ними проблем не будет - решение уже принято.
Важное замечание: в нормальных условиях процесс рассмотрения заявки обычно занимает 15-18 месяцев, но в связи с вторжением в Украину российских оккупантов сроки могут быть существенно сокращены.
Ранее сообщалось, что в течение нескольких недель - то есть, в максимально сжатые сроки - украинская энергосистема будет присоединена к общеевропейской.
Популярное сейчас
- Поворознюк - Зеленскому: Такого президента, как ты, не было и не будет
- Официально: ФИФА и УЕФА исключили российские клубы и сборные из международных соревнований
- Журналист The Times: Джанни Инфантино войдет в историю как трус и пособник
- "На всех оккупантов хватит". ВСУ получили на вооружение ракеты класса "воздух-воздух"
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка одной из звезд Реала. ФОТО