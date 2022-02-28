Мик Джагер, Стивен Кинг и даже статуя Свободы сине-желтая

Выдающиеся люди, известные компании и даже монументы не устают выражать поддержку Украине в борьбе с кровавым путинским режимом. В сине-желтой футболке сфотографировался выдающийся писатель в жанре хоррор Стивен Кинг. Писатель отметил, что не любит себя фотографировать, но сейчас у него есть особый повод.

Выдающийся музыкант Мик Джагер ("The Rolling Stones") выставил красноречивое фото в соцсети.

С нами даже статуя свободы в США.

К победе!