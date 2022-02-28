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Мик Джагер, Стивен Кинг и даже статуя Свободы сине-желтая

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Поддержки много не бывает

Мик Джагер, Стивен Кинг и даже статуя Свободы сине-желтая

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Выдающиеся люди, известные компании и даже монументы не устают выражать поддержку Украине в борьбе с кровавым путинским режимом. В сине-желтой футболке сфотографировался выдающийся писатель в жанре хоррор Стивен Кинг. Писатель отметил, что не любит себя фотографировать, но сейчас у него есть особый повод.

Мик Джагер, Стивен Кинг и даже статуя Свободы сине-желтая - изображение 1

Выдающийся музыкант Мик Джагер ("The Rolling Stones") выставил красноречивое фото в соцсети.

Мик Джагер, Стивен Кинг и даже статуя Свободы сине-желтая - изображение 2

С нами даже статуя свободы в США.

Мик Джагер, Стивен Кинг и даже статуя Свободы сине-желтая - изображение 3

К победе!

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В статье: война с Россией
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