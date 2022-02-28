Зеленский: За обстрел Харькова россию точно ждет трибунал

Президент Украины Владимир Зеленский дал очередной брифинг из Киева, в котором рассказал об обстановке в последние часы.

В своей речи глава государства высказался о первых переговорах с оккупантами, рассказал о присвоении звания Героев Украины целому ряду военнослужащих - увы, многим посмертно; также он заявил, что заявка Украины на членство в ЕС официально зарегистрирована сегодня.

Особое внимание Зеленский обратил на утренний обстрел из РСЗО жилых массивов Харькова:

"Российские силы сегодня жестоко обстреляли Харьков реактивной артиллерией. Это однозначно военное преступление. Мирный город, мирные жилые районы, ни одного военного объекта. Десятки записей очевидцев доказывают, что это не отдельный ложный залп, а сознательное уничтожение людей. Русские знали, куда стреляют. За это преступление точно будет трибунал, международный. Это нарушение всех конвенций", - заявил Президент.

Полностью его речь можно услышать тут.