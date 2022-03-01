США не будут вводить бесполетную зону над Украиной и оценивают приказ Путина о ядерном оружии

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила позицию США по важным вопросам международной безопасности в контексте войны между Украиной и Россией.

По ее словам, США не будут вводить бесполетную зону над Украиной, чтобы не спровоцировать прямой конфликт с Россией:

"Президент Байден дал ясно понять, что не собирается посылать войска США для ведения войны с Россией. Для создания запретной для полетов зоны потребуется развертывание вооруженных сил США для обеспечения ее соблюдения, что будет потенциально прямым конфликтом и потенциальной войной с Россией, частью чего мы не хотим быть", – цитирует Джен Псаки Голос Америки.

При этом она указала, что США работают над тем, чтобы ускорить поставки в Украину в рамках последнего пакета помощи: "Мы ожидаем, что оборудование из этого пакета начнет поступать в течение следующих нескольких дней. Таким образом, общая стоимость систем безопасности, одобренных нами для Украины, за последний год составила 1 миллиард долларов".

Что касается приказа президента рф путина о приведении ядерных сил РФ в режим специального несения боевого дежурства, то в Белом доме такую риторику назвали опасной, поскольку увеличивает риск просчета:

"Ее (риторику – прим.) следует избегать, и мы не будем ей потворничать. Мы анализируем приказ президента путина и в настоящее время не видим причин для изменения наших собственных уровней готовности ядерных сил. Важно помнить, что в течение последних нескольких месяцев и лет, когда у нас были серьезные разногласия с россией по целому ряду вопросов, россия и США давно согласились с тем, что применение ядерного оружия будет иметь разрушительные последствия и много раз заявляли, в том числе ранее в этом году, что ядерную войну нельзя выиграть и ее никогда нельзя вести".

Напомним, именно США первыми обратили внимание на планы России атаковать Украину. Джо Байден постоянно предупреждал о масштабном вторжении. Уже после нападения США координировали действия по введению санкции против агрессора.