Харьков под контролем украинских военных, ночь прошла относительно спокойно

Харьков полностью под контролем украинских военных, впервые за последние дни ночь прошла относительно тихо, сообщает телеграм-канал ТРУХА Харьков + Украина.

Спасатели и коммунальщики сейчас пытаются как можно скорее возобновить работу города. Часть харьковчан до сих пор остается без отопления и света.

Напомним, в понедельник 28 февраля Харьков подвергся массированному обстрелу, враг стрелял из ЗРК град по жилым квартал. В результате многие мирные жители погибли или получили ранения. Как заявил позже Президент Украины Владимир Зеленский, за это преступление россиян ждет международный трибунал.