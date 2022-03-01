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Харьков под контролем украинских военных, ночь прошла относительно спокойно

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Харьков под контролем украинских военных, ночь прошла относительно спокойно

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Харьков полностью под контролем украинских военных, впервые за последние дни ночь прошла относительно тихо, сообщает телеграм-канал ТРУХА Харьков + Украина.

Спасатели и коммунальщики сейчас пытаются как можно скорее возобновить работу города. Часть харьковчан до сих пор остается без отопления и света.

Напомним, в понедельник 28 февраля Харьков подвергся массированному обстрелу, враг стрелял из ЗРК град по жилым квартал. В результате многие мирные жители погибли или получили ранения. Как заявил позже Президент Украины Владимир Зеленский, за это преступление россиян ждет международный трибунал.

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В статье: Харьков война с Россией
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