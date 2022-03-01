Херсон окружен, пехота врага проникла в город

В ночь на вторник, 1 марта ожесточенные бои велись возле Херсона. К сожалению, враг сумел фактически окружить город.

Как сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев, на въездах в город армия рф установила блок-посты.

"Сложно сказать, как будет развиваться ситуация дальше. Но сейчас я в своём кабинете и координирую работу городских служб, чтобы утром вы проснулись в относительно спокойном городе. Мы все не спим много дней подряд, мы все устали, как и вы. Но это не повод делать необдуманные поступки.

Если бы я «сдал» город, как пишут некоторые умники, вы бы это почувствовали в первый день. Не оскорбляйте меня такими фантазиями. Будете на моём месте, будете поступать по-своему.

А сегодня я несу ответственность за жизнедеятельность НАШЕГО города и обеспечиваю вашу защиту так, как позволяют наши возможности. Херсон был и остаётся украинским!", - написал Колыхаев на своей странице в Фейсбук.

Утром появилось видео, как колонна российских пехотинцев продвигается по одному из районов Херсона.