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В США предполагают, что путин значительно усилит атаку на Киев - CNN

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Разведка прогнозирует тяжелые уличные бои

В США предполагают, что путин значительно усилит атаку на Киев - CNN

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сопротивление Украинской Армии и логистические просчеты замедлили продвижение российских войск, однако они все еще обладают потенциалом, чтобы захватить Киев, сообщает CNN со ссылкой на неназванных чиновников из Пентагона.

Указывается, что россия еще не ввела в Украину около четверти своих войск, сосредоточенных изначально на границе. В настоящее время возле Киева наблюдается колонна вражеский войск, которая растянулась на 64 километра.

В разведке США считают, что армия рф может задействовать против Киева «менее сдержанную бомбардировку, включая авиаудары, ракеты большой дальности и артиллерию».

"Они были замедлены, и они были разочарованы отсутствием прогресса в отношении Киева, и одна из вещей, которая может привести к этому, - это переоценка их тактики и возможности для них быть более агрессивными", - заявил источник в Пентагоне. Американские чиновники предполагают, что Киев будет осажден, а в городе затем будут происходить ужасные боевые действия.

Ранее сообщалось, что США не будут вводить бесполетную зону над Украиной, чтобы не спровоцировать прямой конфликт с Россией. При этом в Белом доме заявили, что США работают над тем, чтобы ускорить поставки оружия в Украину.

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В статье: война с Россией
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Источник:
НВ

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