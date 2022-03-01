В США предполагают, что путин значительно усилит атаку на Киев - CNN
Разведка прогнозирует тяжелые уличные бои
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сопротивление Украинской Армии и логистические просчеты замедлили продвижение российских войск, однако они все еще обладают потенциалом, чтобы захватить Киев, сообщает CNN со ссылкой на неназванных чиновников из Пентагона.
Указывается, что россия еще не ввела в Украину около четверти своих войск, сосредоточенных изначально на границе. В настоящее время возле Киева наблюдается колонна вражеский войск, которая растянулась на 64 километра.
В разведке США считают, что армия рф может задействовать против Киева «менее сдержанную бомбардировку, включая авиаудары, ракеты большой дальности и артиллерию».
"Они были замедлены, и они были разочарованы отсутствием прогресса в отношении Киева, и одна из вещей, которая может привести к этому, - это переоценка их тактики и возможности для них быть более агрессивными", - заявил источник в Пентагоне. Американские чиновники предполагают, что Киев будет осажден, а в городе затем будут происходить ужасные боевые действия.
Ранее сообщалось, что США не будут вводить бесполетную зону над Украиной, чтобы не спровоцировать прямой конфликт с Россией. При этом в Белом доме заявили, что США работают над тем, чтобы ускорить поставки оружия в Украину.
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